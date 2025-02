Palmeiras: retrospecto fora de casa dá confiança ao Verdão no mata-mata

O Palmeiras, atual tricampeão paulista, garantiu vaga no mata-mata do campeonato pela 15ª vez consecutiva, reforçando sua consistência na competição. Neste ano, o Verdão avançou com a segunda melhor campanha do grupo e a terceira melhor no geral, o que o coloca na condição de visitante nas quartas de final contra o São Bernardo. No entanto, jogar fora de casa está longe de ser um problema para a equipe, que possui um retrospecto impressionante atuando longe de seus domínios.

Ao longo de sua trajetória como visitante desde que Abel Ferreira chegou, o Palmeiras disputou 145 jogos, conquistando 71 vitórias, 42 empates e apenas 32 derrotas, com 207 gols marcados e 126 sofridos, resultando em um aproveitamento de 58,6%.

No Campeonato Paulista, o desempenho é ainda mais expressivo, com 34 partidas disputadas fora de casa, 18 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas, além de 47 gols marcados e 25 sofridos, alcançando um aproveitamento de 64,7%. Somente na edição de 2025, o Verdão já disputou cinco partidas como visitante, com três vitórias e dois empates, balançando as redes 11 vezes e sofrendo seis gols, o que garante um aproveitamento de 73,3%.

Agora, o desafio será diante do São Bernardo, líder do Grupo D, neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. Nos últimos três anos, o Palmeiras avançou na fase de grupos como líder da chave e dono da melhor campanha geral, garantindo o benefício de decidir em casa até a final, fase que alcançou nos últimos cinco anos.