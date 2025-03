O Palmeiras estreou com empate no Campeonato Brasileiro de 2025. A equipe de Abel Ferreira protagonizou um jogo sem gols contra o Botafogo, no último domingo (30), dentro do Allianz Parque. Após o resultado, o jornalista Bruno Prato, da Jovem Pan, questionou a cobrança de parte da torcida alviverde por resultados melhores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Bate-Pronto", da rádio Jovem Pan Esportes, o comunicador afirmou que vê a crise no clube alviverde como exagerada. Para ele, os torcedores deveriam manter a calma, pois a temporada do futebol nacional está ainda na fase inicial.

- Acho que tudo isso está bem exagerado. Não acho que tenha nada de anormal acontecendo no Palmeiras. No ano, a equipe perdeu apenas dois jogos. Para o Novorizontino e Corinthians. Aí, ano passado falaram que não ganhou nenhum título relevante. Mas também falavam que o Botafogo e o Flamengo também tinham a obrigação de ganhar - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Aí, depois falaram que o Atlético-MG e o Cruzeiro também tinham que vencer. Gente, vamos ter que criar 20 campeonatos. Um para cada time. Todo mundo tem que ganhar. Se todo mundo tem a obrigação, sempre vai ter um que não presta. É impossível jogar bem o tempo inteiro. É uma pressão por pouquíssima coisa - concluiu.

Jornalista Bruno Prado minimizou crise no Palmeiras (Foto: Reprodução)

➡️ André Rizek critica falas de Abel Ferreira e Fábio Carille para torcidas

Cobranças no Palmeiras

A estreia sem vitória no Campeonato Brasileiro não agradou parte da torcida alviverde. Dentro do Allianz Parque foi possível observar protestos de torcedores contra a presidente Leila Pereira e o treinador Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Vale lembrar, que o resultado não favorável contra o Botafogo tem impacto maior devido a derrota do título do Campeonato Paulista. Na última quinta-feira (27), o alviverde perdeu a final do estadual para o rival Corinthians.