O jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, deu conselhos a Abel Ferreira na má fase Palmeiras, com direito a comparação com o Flamengo. Após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão, no último domingo, o comentarista defendeu que o clube paulista precisa encarar uma reformulação da equipe.

O recado para Abel

Segundo PVC, o Palmeiras de Abel passa por um momento de reformulação e analisa a responsabilidade de Abel de montar um novo time vencedor.

— O time de 2020, que levou sucesso até 2023 com títulos nacionais e internacionais, terminou. Não tem mais Danilo, Zé Rafael, Dudu, Rony, Marcos Rocha e Gustavo Gómez não jogam no mesmo nível, Raphael Veiga não ana bem, embora possa voltar ao nível anterior. A equipe da estreia no Brasileirão tem Micael, Facundo Torres, Vítor Roque, Lucas Evangelista, Emi Martínez, que não estavam no clube há três meses. É missão de Abel Ferreira apressar a melhora da equipe, que anda péssima, inofensiva — escreveu PVC.

Comparação com Flamengo

PVC comparou o momento do Palmeiras de Abel com o Flamengo de 2023, que passou por um momento turbulento ao não conseguir manter a rotina de títulos que emplacou em anos anteriores.

— O que se passa é uma reformulação semelhante à que houve no Flamengo, em 2023, ano em que o rubro-negro não ganhou nenhum troféu.

Clima entre Palmeiras e torcida

O comentarista ainda deixou claro o papel da torcida durante a partida, que se mostrou insatisfeita com o desempenho do elenco e relembrou os tempos de maior determinação dos jogadores em campo.

— A torcida não desculpa o litígio com as arquibancadas é evidente. Basta o apito final do primeiro tempo para xingamentos a Leila Pereira, antes do jogo os uniformizados não cantam os nomes de seus antigos ídolos — acrescentou o jornalista.

Após o apito final, pouco mais de 30 mil torcedores palmerenses gritavam no estádio: “Ai, mas que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade!”.

PVC dá conselho a Abel em má fase do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo jogo do Verdão

O próximo desafio do Verdão está marcado para esta quinta-feira (3), contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nacional.

Como líder do Grupo G, o Palmeiras visa o tetracampeonato da competição, e enfrenta o Cerro Porteño (Paraguai), o Carabobo (Venezuela) e os peruanos na primeira fase.