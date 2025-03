Em alta no Palmeiras, Estêvão busca primeiro gol em clássicos

A noite é de clássico que vale vaga na final do Campeonato Paulista, e o Allianz Parque será o palco do duelo entre Palmeiras e São Paulo, desta segunda-feira (10), às 21h35 (de Brasília). Do lado alviverde, uma peça muito importante de Abel Ferreira estará em campo e pronto pra desencantar em clássicos: o jovem Estêvão.

Até aqui, desde que subiu ao profissional no ano passado, Estêvão disputou oito clássicos contra os principais rivais do Palmeiras. O atacante enfrentou São Paulo e Corinthians três vezes e o Santos duas, mas não conseguiu balançar as redes em nenhum destes jogos.

Contra o Tricolor, Estêvão tem a chance de mostrar que de fato é a principal arma de Abel Ferreira. O atacante foi peça-chave nas quartas de final, quando o Palmeiras eliminou o São Bernardo ao vencer por 3 a 0, com direito a dois gols do camisa 41.

Em 2025, o atacante disputou 11 partidas e foi às redes em cinco oportunidades, mesmo número de gols de Mauricio, que está lesionado. O jovem tem no Paulistão uma possível última boachance de levantar uma taça pelo Verdão antes de se transferir para o Chelsea, no meio do ano.

Possível estreia de Vitor Roque

A tendência é que o novo camisa 9 do Verdão, Vitor Roque, faça sua estreia contra o São Paulo. O jogador não está confirmado como titular, mas deve aparecer ao lado de Estêvão e Facundo Torres no ataque alviverde. Durante apresentação na última sexta-feira (7), o atacante afirmou que depende apenas de Abel Ferreira, já que está 100% preparado para jogar.

