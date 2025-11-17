Escalação do Palmeiras: elenco ganha reforços, e Weverton treina com o com grupo

O Palmeiras seguiu nesta segunda-feira (17) a preparação para o duelo contra o Vitória, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Suspensos no clássico diante do Santos, Allan e Andreas Pereira voltam a ficar à disposição da comissão técnica em reta decisiva na corrida com o Flamengo pelo título da competição.

O elenco assistiu a um vídeo proposto pelo técnico Abel Ferreira e, em seguida, realizou ativação física no Centro de Excelência. Depois, o grupo foi ao gramado da Academia de Futebol. Em processo de recuperação de uma lesão na mão, Weverton participou de trabalhos com os demais goleiros, mas com restrições.

A tendência é que ele retorne aos gramados na partida contra o Grêmio, no dia 25 de novembro, a última antes da viagem para Lima, capital do Peru, onde o clube disputará a final da Copa Libertadores. O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista cumpriram cronograma na parte interna ao lado dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Flaco López foi o único dos convocados nesta Data Fifa que já retornou ao Brasil. O restante dos jogadores selecionados disputa seus respectivos compromissos no dia 18, véspera da partida diante do Vitória. Assim como ocorreu com o argentino, a diretoria montou um esquema especial e fretará voos para que o sexteto esteja, ao menos, no banco de reservas no próximo compromisso.

São eles: Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai); Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); e Vitor Roque (Brasil).

Andreas Pereira retornará para a escalação titular do Palmeiras após cumprir suspensão (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Allan), Felipe Anderson; Raphael Veiga e Flaco López.

Com a derrota por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão e viu o Flamengo, que goleou o lanterna Sport na rodada, abrir três pontos no topo da tabela.