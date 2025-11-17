Ex-zagueiro de Palmeiras e Vitória é anunciado por time do Campeonato Baiano

A atual temporada do futebol brasileiro já está na reta final, o que leva muitos times a iniciarem o planejamento para o ano que vem, principalmente os que estão sem calendário no momento. É esse o caso da Juazeirense, time do norte da Bahia, que dentre as muitas contratações para 2026, fechou com um velho conhecido das torcidas de Vitória e Palmeiras: o zagueiro Victor Ramos.

Aos 36 anos, Victor Ramos não entra em campo desde o dia 1º de fevereiro de 2025, quando ainda defendia o Rio Branco no Campeonato Paranaense.

Anunciado como "o zagueiro mais raiz do futebol brasileiro", Victor chega para tentar elevar o patamar da Juazeirense no cenário estadual e regional. Além do Campeonato Baiano, o Cancão de Fogo vai disputar também a Copa do Nordeste e a Série D do ano que vem.

Desde setembro, o clube de Juazeiro passa por uma profunda reestruturação, com direito a novo executivo de futebol (Sérgio Fernandes) e também novo treinador (Zé Humberto). Além de Victor Ramos, outros 12 atletas foram contratados neste período de pouco mais de um mês.

Vale lembrar que a Juazeirense estreia em casa no Campeonato Baiano, no dia 10 ou 11 de janeiro - a data ainda será definida -, contra o Bahia de Feira.

Passagens de Victor Ramos por Vitória e Palmeiras

Victor Ramos já foi jogador do Vitória (Foto: Divulgação)

Formado nas categorias de base do Vitória, Victor Ramos despontou para o futebol em 2009, quando defendeu o Rubro-Negro em 28 partidas e chamou atenção do futebol europeu. Não à toa, ele foi parar no Standard Liège, da Bélgica. Logo depois ele passou rapidamente pelo Vasco antes de retornar ao Vitória em 2012, quando participou da campanha do acesso para a Série A e ainda foi um dos destaques do time de 2013, que ficou na quinta posição do Brasileirão com uma campanha histórica.

A passagem pelo Palmeiras só aconteceu em 2015, quando ele disputou 27 jogos sob os comandos de Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira, com direito a três gols marcados, uma assistência e título da Copa do Brasil. Victor Ramos até conseguiu emplacar uma sequência como titular logo depois de chegar no Monterrey (MEX), mas foi perdendo espaço ao longo do ano e fechou aquela temporada na reserva do Verdão.

Victor Ramos ainda acumula passagens por Chapecoense, Goiás, Guarani, CRB, Botafogo-SP e Portuguesa, e tem três troféus do Campeonato Baiano, todos pelo Vitória (2009, 2013 e 2016), um do Catarinense (2017), uma Taça da Bélgica (2010/11) e uma Supertaça da Bélgica (2009).