Palmeiras ou Flamengo? Neto vê clube prejudicado: 'Alguma coisa está errada'

O ex-jogador e apresentador Craque Neto apontou um clube prejudicado pela arbitragem na disputa entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. O Rubro-Negro lidera o campeonato com 71 pontos, contra 68 do Verdão.

Durante o programa "Apito Final", na Band, Craque Neto ficou revoltado com um suposto pênalti não marcado em Maurício em Santos x Palmeiras. Para ele, o Verdão foi prejudicado na briga com o Flamengo pelo título.

- Em relação a disputa de título entre Palmeiras e Flamengo, vamos lá. Qual foi o lance que o Flamengo foi prejudicado no campeonato. Me fala um, só. Alguém deu um pênalti que não foi? Ou a bola não entrou? O Palmeiras tem o pênalti do Gustavo Gómez e agora do Maurício - começou Craque Neto.

- Alguma coisa está errada. Eu sei que todo mundo é prejudicado, mas nesse momento, em relação ao que tão fazendo, desculpa - completou sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo.

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.