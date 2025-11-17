Patrocinadora de Palmeiras e Cruzeiro acerta parceria com novo clube

A Cimed, farmacêutica que patrocina Palmeiras e Cruzeiro, anunciou acordo com mais um clube do futebol brasileiro. A empresa será patrocinadora do Pouso Alegre, equipe do interior de Minas Gerais que disputa a Série D do Brasileirão. O acordo, que vale a partir de janeiro de 2026, foi fechado no último sábado (15), durante evento de comemoração dos 112 anos do time. A marca já tem relação com a cidade mineira de mesmo nome, que abriga duas plantas fabris da Cimed, e o patrocínio é visto pelo CEO João Adibe como mais uma etapa da aproximação institucional entre as partes.

O empresário destaca que o acordo com o Pouso Alegre também reforça o compromisso da marca com o desenvolvimento da cidade, que possui pouco mais de 150 mil habitantes, e que receberá ativações da Cimed nas farmácias e outros pontos de venda da região, além de ações voltadas às comunidades esportivas do município.

- Temos o esporte como um pilar estratégico para os nossos negócios. Acreditamos que ele é essencial para construir e potencializar valores fundamentais, totalmente alinhados com os da empresa: espírito de equipe, atitude e a busca constante pela vitória. Estampar nossa marca no time que leva o nome da cidade onde nossas fábricas estão localizadas é motivo de muito orgulho. Mais do que um patrocínio, é uma forma de valorizar a nossa história, apoiar o esporte local e reforçar o vínculo com a comunidade de Pouso Alegre e toda Minas Gerais - afirmou João Adibe.

A Cimed ocupará um espaço de patrocínio no peito da camisa do Pouso Alegre, entre o escudo e a logo da fornecedora de material esportivo. O acordo vale para os uniformes 1 e 2 da equipe, além do material de treino do clube e outras ações de endomarketing. Apesar das cores predominantes em vermelho e preto, o time mineiro terá o terceiro uniforme na cor amarela em homenagem à Cimed e ao acordo selado entre as partes.

João Adibe, CEO da Cimed, ao lado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. (Foto: Daniel Fernandes)

Cimed amplia investimento no futebol

O Pouso Alegre passa a integrar uma lista de clubes patrocinados pela farmacêutica que já tem Cruzeiro, Palmeiras, Náutico e a Seleção Brasileira, principal acordo da empresa dentro do futebol. Em entrevista exclusiva recente ao Lance!, João Adibe, CEO da Cimed, falou sobre o contrato assinado com o alviverde, que tem validade até o fim de 2027 e pode chegar a R$ 57 milhões entre valores fixos e variáveis.

Se o acordo com o Pouso Alegre terá uma "homenagem" à patrocinadora, o contrato fechado com o Palmeiras ganhou destaque por conta de uma outra camisa amarela, que neste caso não tem relação com a empresa. O alviverde paulista lançou um terceiro uniforme em homenagem à Seleção Brasileira, fato que deu "estalo" no CEO da empresa para reatar o acordo de patrocínio com o clube.

- Quando vi o uniforme amarelo pela TV, ele me chamou atenção na hora. Amarelo com amarelo (brincou, em referência ao mesmo tom de cores de sua empresa e do uniforme). Na hora, entrei em contato com o Everaldo (Coelho, diretor de marketing do Palmeiras) e, em cerca de uma semana, o negócio estava fechado - afirmou João Adibe Marques, em entrevista exclusiva ao Lance!.