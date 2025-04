Escalação: Abel deve manter rotação, e Palmeiras terá mudanças para estreia na Copa do Brasil

Assim como nas últimas partidas do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deve promover mudanças na escalação para o duelo contra o Ceará, na Arena Castelão, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

+ Ceará e Palmeiras fazem quinta eliminatória de Copa do Brasil; veja

O zagueiro Benedetti, titular na derrota para o Bahia, deve voltar ao banco de reservas. Bruno Fuchs aparece como favorito para assumir a posição, enquanto Murilo, em fase de transição física após se recuperar de lesão, corre por fora na disputa.

Recuperado de incômodo muscular, Vitor Roque treinou normalmente e está à disposição da comissão técnica, assim como Estêvão, que foi poupado após sentir os efeitos da altitude em La Paz, na Bolívia, pela Libertadores.

continua após a publicidade

O atacante Bruno Rodrigues, o lateral-direito Marcos Rocha, o meia Rapahel e o zagueiro Micael seguem sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP) do clube e serão desfalques para a estreia na Copa do Brasil.

Diante do Ceará, o Verdão inicia uma sequência de três jogos fora de casa, por três competições diferentes: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Abel Ferreira deve promover alterações na escalação do Palmeiras para duelo contra o Ceará, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras

Após ser derrotado pelo Bahia no Allianz Parque e ver a sequência de sete vitórias consecutivas na temporada chegar ao fim, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (30), quando visita o Ceará, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na sequência, a equipe comandada por Abel Ferreira viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, em São Januário, pelo Brasileirão. Com 13 pontos conquistados, o Verdão ocupa a vice-liderança da competição, um atrás do líder Flamengo.