Ainda em janeiro deste ano, em meio às especulações envolvendo o futuro da relação entre Palmeiras e Dudu, a presidente Leila Pereira afirmou que o ciclo do atacante no clube havia acabado e que ele sairia pela porta dos fundos, diferente de outros ídolos.

Dudu não teme afastamento e define condição para deixar o Cruzeiro; clube estuda alternativas

À época, a declaração dividiu a opinião dos torcedores, apesar da relação de idolatria já estar estremecida após as recentes atitudes do jogador, que, entre críticas públicas e problemas internos, chegou a acertar verbalmente uma transferência para o Cruzeiro na metade de 2024.

Desde então, a relação de Dudu com o Palmeiras, onde atuou por dez temporadas e conquistou 12 títulos — incluindo duas Copas Libertadores —, nunca mais foi a mesma, com o atacante perdendo apoio fora dos gramados e espaço dentro de campo.

— O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões — disse Leila em evento de apresentação do novo patrocinador master.

Sem o camisa 7, a diretoria alviverde ganhou espaço na folha salarial e contratou outros três jogadores para reforçar o sistema ofensivo. A decisão, ao menos em campo, se mostrou acertada, com Dudu participando de apenas dois gols no ano e sendo barrado após problemas disciplinares, situação semelhante à que enfrentou no clube paulista.

Após cobrar a titularidade em entrevista e pedir, nos bastidores, a demissão do técnico Leonardo Jardim, Dudu foi afastado pela comissão técnica e não foi relacionado para a vitória sobre o Vasco, que colocou o time no G4 do Brasileirão.

Sem perspectiva de solução a curto prazo, a tendência é que as partes se reúnam nos próximos dias para selar a saída do atacante da Toca da Raposa.

Dudu deixou o Palmeiras após conflitos com Leila Pereira e assinou contra com o Cruzeiro até dezembro de 2027 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Leila move ação contra Dudu na justiça

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, moveu uma ação contra o atacante Dudu, atualmente no Cruzeiro, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pede R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

A defesa do atleta, por sua vez, alega que o atacante não teve o intuito de ofender a mandatária em postagem nas redes sociais.

— O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera diferente da sua, sra Leila Pereira. Me esquece. VTNC — publicou nas redes sociais.

Na visão dos advogados, "VTNC" pode ser interpretado de diversas formas, inclusive como "vim trabalhar no Cruzeiro". O processo, por sua vez, segue sob análise na 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte.

Mancha verde evita saída em 2024

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde foi fundamental para manter Dudu no clube até dezembro de 2024. Após o acerto com o diretor Alexandre Mattos e a saída para o Cruzeiro encaminhada, membros da instituição se reuniram com o atacante e o convenceram a permanecer no Verdão na tentativa de retomar espaço nos gramados após a grave lesão no joelho.

A relação entre Dudu e a torcida, rompida com a atual gestão liderada por Leila Pereira, seguiu próxima apesar de alguns entraves. A Mancha, inclusive, chegou a propor uma despedida em sua sede para o jogador, que inicialmente aceitou a proposta, mas recuou devido aos conflitos recentes entre a organizada e membros da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro.

Polêmicas não apagam história de Dudu

Apesa da conturbada saída ao término da última temporada, Dudu segue como um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e o principal nome da "Era Abel Ferreira".

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual (Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Mayke), além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Já no Allianz Parque ele é o atleta com mais partidas (206), mais triunfos (144) e o maior garçom, com 50 assistências. Ademais, permanece atrás apenas de Veiga na artilharia histórica da arena.

O ex-camisa 7 foi um dos principais nomes na retomada do protagonismo do Palmeiras no cenário nacional. No período em que defendeu o clube, ele conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).