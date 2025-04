Ceará recebe Palmeiras buscando novo recorde invicto no estado

O Ceará recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (30), na Arena Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Contra o Alviverde, o Vovô terá a oportunidade de estabelecer uma nova marca de invencibilidade jogando no seu estado.

O Alvinegro defenderá uma sequência de 25 jogos sem perder atuando em solo cearense, algo que vem desde agosto de 2024. Caso não perca para os paulistas, a equipe registrará um novo recorde histórico no século XXI.

Ceará: detalhes da invencibilidade atuando no estado

A atual sequência de 25 jogos sem derrotas em solo cearense começou em agosto de 2024, quando o Vovô superou o Novorizontino por 1 a 0. O clube triunfou nos oito jogos em casa na reta final daquela Série B e, com isso, ganhou força para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Ao todo, são 21 vitórias e quatro empates, já incluindo a igualdade com o São Paulo. A outra sequência invicta de 25 compromissos no século atual ocorreu entre setembro de 2010 e março de 2011. Caso a marca siga intacta diante do Palmeiras, um novo recorde será estabelecido.

Ceará e Palmeiras reeditam duelo de 2020

Em campo, Ceará e Palmeiras repetirão um confronto que aconteceu na Copa do Brasil de 2020. Pelas quartas, os paulistas venceram por 3 a 0 na ida e, no jogo de volta, os clubes empataram em 2 a 2. O Alviverde avançou e terminou sendo campeão do torneio naquela temporada.

Tal participação foi a melhor do Alvinegro em anos recentes. Nas edições seguintes, o time caiu na terceira fase (2021), nas oitavas (2022), na segunda fase (2023) e novamente na terceira fase (2024).