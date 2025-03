Entenda planejamento do Palmeiras para ter convocados contra o Corinthians

A diretoria do Palmeiras trabalha nos bastidores para ter todos os jogadores convocados na próxima Data Fifa à disposição da comissão técnica para o jogo de volta contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela final do Campeonato Paulista.

Até o momento, apenas Estêvão foi chamado para defender a seleção brasileira. No entanto, outros cinco jogadores podem desfalcar o Verdão no período: Facundo Torres, Emiliano Martínez e Piquerez, pelo Uruguai; Richard Ríos, pela Colômbia; e Gustavo Gómez, pelo Paraguai.

Além da possibilidade do Verdão utilizar a aeronave da presidente Leila Pereira, a direção trabalha em conjunto com o rival para transportar os convocados do duelo entre Colômbia e Paraguai, no dia 25 de março, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

- Acho que é algo muito legal, tanto Corinthians e Palmeiras fazendo algo em conjunto. Estudamos esse retorno, temos um jogo de Colômbia e Paraguai que tem jogadores dos dois times e pensamos em fazer um fretamento único para trazê-los juntos. Isso mostra um futebol junto, pensando junto em prol do futebol. Ajuda e agrega muito - disse Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, durante evento na FPF.

Augusto Melo, Paulo Buosi (à direita) e Reinaldo Carneiro Bastos estiveram juntos no evento de divulgação das datas da final do Paulistão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras já realizou operação semelhante com convocados

Anteriormente, a pedido da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, a presidente Leila Pereira disponibilizou um de seus aviões particulares para trazer Gustavo Gómez e Richard Ríos de volta após os compromissos com suas seleções nas Eliminatórias.

Assim, a dupla ficou à disposição do Alviverde na vitória sobre o Bahia por 2 a 1, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.