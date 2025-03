Ex-São Paulo e Palmeiras, Denílson opina em pênalti e manda recado ao VAR

O pênalti marcado para o Palmeiras contra o São Paulo segue sendo pauta de programas esportivos nesta terça-feira (11). Durante o "Globo Esporte", o ex-jogador Denílson afirmou que a penalidade não deveria ter sido marcada. O comentarista ironizou o árbitro de vídeo da partida no Allianz Parque.

- Não foi nada. (Rodrigo) Guarizo, do VAR, parabéns para você. Eu não vou nem falar do Flávio (árbitro no campo), só do VAR, do Guarizo. Parabéns, irmão. Que pênalti, meu Deus do céu. Não foi nada. A gente poderia estar falando só do jogo, bom, pegado... Valeu, Guarizo. Parabéns - disse Denílson.

A situação aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Rafael errou na saída de bola, e Vitor Roque aproveitou. O atacante do Palmeiras caiu no gramado após choque com Arboleda, e o árbitro assinalou a penalidade. Raphael Veiga converteu a cobrança e deu a vitória ao time de Abel Ferreira na semifinal do Paulistão.