Entenda o que o Palmeiras precisa para garantir a liderança do grupo G na Libertadores

Com a vitória sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque, o Palmeiras chegou ao segundo triunfo e segue invicto na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Agora, além da missão de garantir a classificação para o mata-mata, a equipe comandada por Abel Ferreira também mira a liderança geral da competição.

continua após a publicidade

+ Conmebol abre investigação para apurar gesto racista de torcedor do Palmeiras

Para não depender de uma combinação de resultados, o Verdão precisa manter o aproveitamento perfeito na fase de grupos. No entanto, caso vença o Bolívar e o Cerro Porteño seja derrotado pelo Sporting Cristal, o Palmeiras abrirá seis pontos de vantagem na tabela e precisará de apenas mais quatro pontos nas rodadas seguintes para garantir a liderança da chave.

Para efeito de comparação, o Palmeiras liderou seu grupo na última edição da competição continental com 14 pontos, enquanto o outro classificado, o San Lorenzo, avançou com oito.

continua após a publicidade

O caminho para garantir a melhor campanha nesta fase, no entanto, promete ser mais competitivo. Além do Verdão, outros três clubes também somam seis pontos. O São Paulo, por sua vez, pode alcançar a mesma pontuação caso vença o Alianza Lima, do Peru, no Morumbis.

Richard Ríos, nos minutos finais da primeira etapa, marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores (foto: Miguel Schincariol / AFP)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores