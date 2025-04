Palmeiras atualiza quadro médico de Veiga e inicia preparação para clássico com Corinthians

Substituído nos minutos iniciais da vitória do Palmeiras pela Libertadores, Raphael Veiga passou por exames nesta quinta-feira (10) e teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo, sem necessidade de cirurgia.

Em nota, o clube não informou o tempo de recuperação do meia, mas a tendência é que Veiga siga em tratamento com o departamento médico nas próximas semanas.

Marcos Rocha e Paulinho, por sua vez, seguem em processo de transição física e participaram normalmente do treino com o restante do elenco na Academia de Futebol. Os jogadores que começaram a partida contra o Cerro Porteño realizaram atividades de recuperação na parte interna do centro de treinamento, enquanto os demais foram a campo para trabalhos táticos.

Allan, um dos reservas acionados por Abel Ferreira durante o segundo tempo, fez sua estreia na competição continental. Promovido ao elenco principal nesta temporada, o meio-campista da base recebeu elogios da comissão técnica e comentou a sensação de defender o Palmeiras no torneio.

- Fico muito feliz de estrear em Libertadores, realizar mais um sonho com essa camisa aqui, poder entrar e ajudar meus companheiros e fazer um bom jogo. Só agradecer pela oportunidade. Fico feliz também pelos comentários, por ver que a comissão acompanha o meu trabalho, o Abel vem falando comigo também. Venho me dedicando muito nos treinos para poder entrar nos jogos e ter uma boa atuação - comentou a Cria.

- É um grupo novo, estamos nos conhecendo melhor. As vitórias têm sido muito importantes, assim a gente chama a torcida para perto também. Cada jogo, cada vitória tem sido importante por isso. A gente sabe que é um jogo difícil, estamos nos preparando bastante. Sabemos o que a gente pode enfrentar lá em Barueri, mas temos uma equipe boa também e acredito que possamos fazer um bom jogo - completou.

Raphael Veiga comemora gol do Palmeiras

Palmeiras lidera na Libertadores e busca revanche

Com a vitória sobre o Cerro Porteño por 1 a 0, o Palmeiras manteve o aproveitamento perfeito na Libertadores e chegou aos 6 pontos no grupo G, três â frente dos paraguaios e do Bolívar, adversário na primeira rodada.

Agora, o elenco comandado por Abel Ferreira busca a revanche contra o Corinthians após perder a decisão do Campeonato Paulista. Ao todo, as equipes disputaram três partidas em 2025, com uma vitória do Timão e dois empate.