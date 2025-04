O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira, dentro do Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O único gol marcado na partida foi marcado pelo volante Richard Ríos, que na comemoração teve um embate com a torcida do alviverde. Após a polêmica, o jornalista Bruno Prato defendeu o jogador e criticou a postura de alguns torcedores do clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para o comunicador, as críticas de alguns torcedores do Palmeiras estão além da conta. Na visão de Bruno Prato, determinado cenário tem atrapalhado a equipe do técnico Abel Ferreira, que passa por uma grande reformulação no elenco.

- Vou defender o Ríos aqui. A torcida do Palmeiras está atrapalhando o time neste ano. O Abel já ficou irritado em entrevista, agora foi a vez do Richard Ríos. Não precisa voltar muito no tempo para lembrar de outro embates. Já teve com o Breno Lopez, Gabriel Menino e com o Luís Adriano - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- O Palmeiras está na era mais vencedora do clube e ficam atrapalhando. Neste ano, o clube só perdeu dois jogos. Para o Novorizontino e Corinthians. O time está passando pela maior reformulação na época do Abel Ferreira. É normal que demore um pouco pra dar certo - concluiu.

Richard Ríos x torcida

Durante a partida contra o Cerro Porteño parte dos torcedores do Palmeiras, presentes no Allianz Parque, fizeram protestos na arquibancada. Ao marcar o gol da vitória do Aliverde, Richard Ríos fez um sinal de silêncio em direção aos torcedores. O cenário gerou revolta nas redes sociais.

continua após a publicidade

Após o gesto, o jogador se desculpou ao final da partida com a torcida no estádio. Além disso, ele tambéo realizou um pronunciamento nas redes sociais, onde reforçou o pedido de desculpas.