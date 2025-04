Conmebol abre investigação para apurar gesto racista de torcedor do Palmeiras

Assim como eu outras oportunidades na atual edição da Copa Libertadores, a Conmebol abriu procedimento disciplinar para apurar gesto racista proferido por um torcedor do Palmeiras em direção ao setor visitante do Allianz Parque.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um grupo de palmeirenses, no gol sul, gesticulando em direção a torcedores do Cerro Porteño. O Código Disciplinar da Conmebol prevê punições que incluem suspensão e multa de, ao menos, 100 mil dólares.

CONFIRA O REGULAMENTO DA CONMEBOL

Em maio de 2022, o conselho da Conmebol alterou o artigo 15 do código disciplinar, aumentando a punição para atos discriminatórios. Confira a seguir.

1 - Qualquer jogador ou oficial que insulte ou ofenda a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será suspenso por um mínimo de cinco jogos ou por um período mínimo de dois meses.

2 - Qualquer associação afiliada ou clube cujos torcedores insultem ou ofendam a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio, com base na cor da pele, raça, gênero ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será multado em pelo menos CEM MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 100.000). O órgão judicial competente também pode impor a sanção de jogar uma ou mais partidas a portas fechadas ou o fechamento parcial do estádio.

3 - E as circunstâncias particulares de um caso assim o exigirem, o Órgão Judicial competente poderá impor sanções adicionais à Associação Membro ou ao clube, jogador ou dirigente responsável.

Palmeiras derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Nota oficial do Palmeiras

O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem e, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, já trabalha para identificá-lo. Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube como mandante e também excluído do Avanti, caso seja adepto do programa.

O Alviverde ainda registrará Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso. Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação.