Palmeiras recebe segunda negativa e tem urgência por contratações no mercado

O Palmeiras viu nos últimos dias duas de suas prioridades no mercado fecharem as portas para o clube e segue com dificuldades para anunciar novos reforços nesta janela de transferências.

Após a derrota do Cruzeiro no clássico mineiro, Matheus Pereira revelou que recebeu propostas de clubes do futebol brasileiro, incluindo o Palmeiras. Embora tenha o desejo de deixar a Raposa, o meio-campista prioriza um retorno à Europa.

- Falei no final do ano com o Pedrinho, Alexandre Mattos e com meu empresário. Falei que tinha o desejo de sair. Vamos ter um filho agora, queria ter meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas para o Brasil e não quis ir, porque aqui me sentia melhor - explicou Matheus Pereira.

Andreas Pereira, plano A do Verdão para reforçar o meio de campo, também foi descartado. Após mais de um mês de tratativas, a diretoria alviverde encerrou as negociações com o jogador, que não deseja retornar ao Brasil neste momento.

O Fulham, da Inglaterra, não dificultaria uma eventual saída, mas o desejo do atleta pesou para que o acordo não fosse concluído. Andreas entende que um retorno ao futebol brasileiro, neste estágio da carreira, fecharia definitivamente suas oportunidades no futebol europeu.

Com isso, o Palmeiras volta a avaliar novas opções no mercado e tem até o dia 28 de fevereiro, data de fechamento da janela de transferências no Brasil, para registrar novos jogadores. O técnico Abel Ferreira revelou que esses nomes já foram discutidos com o departamento de futebol, mas que as negociações dependem dos clubes envolvidos.

— Tive uma conversa com a diretoria antes de sair de férias, agora o mercado tem um tempo, sabemos que há jogadores que eu quero, estão identificados. Com nomes, mas minha função não é essa. Entendo que há negociações no momento certo, na hora certa, às vezes não é na hora que queremos — disse Abel.

Abel lidera ao lado do departamento de futebol o processo de contratações do Palmeiras no mercado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Contratações do Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras contratou os atacantes Facundo Torres e Paulinho e o volante Emiliano Martínez. O trio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas apenas o ex-jogador do Orlando City, dos Estados Unidos, estreou.

Paulinho se recupera de uma cirurgia na perna e deve estar à disposição da comissão técnica no início de abril, enquanto Martínez foi relacionado para os dois últimos jogos da equipe e deve ganhar minutos na reta final da fase de grupos do Paulistão.