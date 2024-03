Allianz Parque vai completar 10 anos de sua inauguração em 2024 (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim e Rafael Oliva • Publicada em 27/03/2024 - 06:00 • São Paulo

No ano em que celebra 10 anos de vida, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, pode ganhar uma nova administradora. Isso porque a dívida de mais de R$ 160 milhões que a WTorre tem com Alviverde pode ser assumida por uma outra empresa, que ficaria com os custos e as "chaves" da casa da arena.

A informação foi publicada inicialmente pelo "O Globo". A Reeve, empresa de Luis Davantel, ex-CFO da WTorre, estaria negociando com o Banco do Brasil a compra da dívida da construtora e atual administradora.

Conhecida por participar de licitações de alguns estádios, como a Fonte Luminosa, a REVEE e a Reag Investimentos são hoje as principais empresas interessadas no processo de compra dos direitos do estádio.

A ideia seria adquirir a dívida integral da WTorre com o Palmeiras, quitá-la e depois assumir a gestão do Allianz Parque pelos próximos vinte anos vigentes em contrato.

Enquanto o mercado começa a olhar com bons olhos a ideia de assumir o estádio, o Palmeiras cobra na Justiça cerca de R$ 160 milhões da WTorre. A briga chegou até no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou o recurso das administradoras do estádio e obrigou a demonstração de garantias bancárias para o pagamento dos valores devidos ao Verdão.

Agora, a WTorre se vê obrigada a apresentar, nas próximas semanas, garantias de que pode quitar os R$ 160 milhões que deve ao Palmeiras. O débito seria em razão da falta de repasses desde 2015, que fazem parte do acordo com o clube paulista.

Estádio alviverde estava interditado há pouco tempo, e o Palmeiras voltará a jogar no local na semifinal do Paulistão (Foto: Divulgação/Palmeiras)