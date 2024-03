Endrick e Murilo, jogadores do Palmeiras (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Convocados para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, Endrick e Murilo, jogadores do Palmeiras, terão apenas um dia de descanso entre a realização da última partida amistosa e a semifinal do Campeonato Paulista.

O Brasil encara a Espanha, no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (26), ás 17h30 (de Brasília). O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Novorizontino na quinta-feira (28), pela semifinal do Paulistão, no retorno da equipe ao Allianz Parque.

No entanto, a tendência é que a dupla ganhe uma "carona" de Leila Pereira, presidente do Verdão e chefe da delegação brasileira nesta Data Fifa, para retornar a São Paulo. Em conversa com a reportagem, Murilo revelou que a mandatária disponibilizou seu avião particular para realizar o translado de ida e espera ter a mesma oportunidade em seu retorno ao Brasil.

- A gente (Murilo e Endrick) vai pegar essa carona com a Leila. Ela vai nos ajudar levando a gente para Londres. Acredito eu que na volta também (risos) - disse em entrevista ao Lance!.

Portanto, a expectativa é que a dupla esteja à disposição de Abel Ferreira para o duelo. A dúvida é se ambos estarão em condições para iniciar o duelo.

Autor do gol da vitória da Seleção, Endrick entrou na metade da segunda etapa e atuou por aproximadamente 20 minutos. Porém, após bela atuação, a expectativa é que o atacante ganhe mais minutos contra a Espanha.

Já Murilo, permaneceu no banco de reservas, e deve estar em condições para iniciar a partida pelo Palmeiras.