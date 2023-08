No jogo do segundo turno do Brasileiro, o Verdão já havia se sagrado campeão e foi para Cuiabá com uma formação alternativa buscando mais números em sua campanha, mas saiu perdendo logo de início e precisou correr atrás do resultado. Na reta final do jogo, Flaco López conseguiu o empate em um jogo difícil, algo que ele prevê que vai ser bem parecido.