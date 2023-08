Outro grande nome é Kevin, que tem treinado no principal com Abel Ferreira, mas ainda joga pelos torneios sub-20. Ele é mais um que desperta o interesse do futebol europeu, mas o Verdão não quer saber de vender, por enquanto. O clube tem 50% dos direitos do atacante, mas está há meses tentando comprar mais 20% junto ao Desportivo Brasil. Seu vínculo se encerra em 31 de dezembro de 2026.