Palmeiras e Flamengo são os finalistas do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes decidirão o título em jogo único, com mando do Rubro-Negro devido à campanha superior do time carioca no somatório de todas as fases da competição. A CBF definiu que a partida será realizada no dia 8 de setembro (sexta-feira). O local e o horário do duelo ainda serão confirmados pela entidade.