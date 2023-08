O Palmeiras vai a campo neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá, pela 20ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal. No entanto, mais uma vez Abel Ferreira não poderá contar com Dudu. Com lesão na panturrilha direita, o camisa 7 está em tratamento intensivo para retornar na Libertadores. Fato é que se trata de um momento raro da carreira do Baixola no Verdão. Tanto é que ele está em seu Campeonato Brasileiro com menor percentual de jogos até aqui.