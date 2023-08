Para o duelo deste sábado (19), o Cuiabá não tem problemas com lesão e suspensão. Assim, deve ir com força máxima para receber o Alviverde. A principal arma do Dourado é Deyvinho, herói do título da Libertadores pelo adversário. Ele, porém, ainda não marcou seu gol diante do ex-time e, em boa fase, busca esse feito na 20ª rodada deste Brasileiro.