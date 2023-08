Fernando Diniz conhece o futebol de Raphael Veiga há muito tempo e tem uma grande importância na carreira do atual camisa 23 do Verdão.

Diniz comandou Veiga no Athletico-PR, em 2018, na primeira grande temporada de Raphael Veiga como profissional, quando ele acabou campeão da Copa Sul-Americana, como protagonista do Furacão.