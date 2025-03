Vitor Roque deve entrar em campo nesta segunda-feira (10), quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Principal reforço do time nesta janela de transferências, o camisa 9 de Abel Ferreira precisa "pagar uma dívida" com seu atual treinador. E o objetivo pode ser concretizado neste Choque-Rei.

Em 2022, quando Palmeiras e Athletico-PR se enfrentaram pela semifinal da Libertadores, Vitor Roque fazia parte do elenco do Furacão, que acabou eliminando o time do português naquela edição do torneio continental. Em entrevista recente, Abel Ferreira brincou sobre o assunto e disse que o atacante está "atravessado na garganta".

- É um jovem que precisa do Palmeiras e também o Palmeiras precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro. Decidiu retornar a um clube que vai lhe oferecer todas as condições. A única coisa que já falei com ele foi: nos meteu fora de uma final da Libertadores. Vocês bem se lembram. Foi o que eu disse. Está atravessado aqui (na garganta). Portanto, eu espero agora que ele venha ajudar - disse Abel Ferreira.

O camisa 9 do Palmeiras, por sua vez, admitiu estar ansioso para fazer sua estreia pelo clube paulista. Além disso, comentou a fala do treinador e está disposto a reverter o incômodo de quando atuava pelo Athletico-PR. E isso pode acontecer nesta noite.

- Por mais que não pareça, estou muito nervoso, sou muito tímido, mas dentro de campo é outra coisa. Sim, sim, Abel brincou comigo na minha primeira ligação. Brincou comigo, que eu tinha tirado os Libertadores dele e agora estar vestindo essa camisa do Palmeiras eu procuro ajudar o máximo, se Deus quiser, consagrar com o título - afirmou Vitor Roque.

A tendência é que o jogador de fato faça sua estreia neste Choque-Rei. Com isso, o Palmeiras terá praticamente seu "time ideal" em campo, com a exceção de Paulinho, que ainda se recupera de uma cirurgia na perna direita e ainda não está à disposição.

O provável Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Contratação de Vitor Roque

Ao todo, o clube paulista desembolsou 25,5 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 150 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo.