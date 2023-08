- Treinador aí zero, é talento do jogador, é capacidade de treino, capacidade de foco, técnica individual específica, tem muito a ver com a precisão que se tem com a mão e ele tem no pé. Ainda bem para nós que podemos contar com um jogador com esse talento. Felizmente, depois de um período em que a forma física dele não era a melhor, está num momento de forma que vocês podem constatar e esperemos que continue assim - declarou Abel em coletiva no domingo (27).