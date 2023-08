Depois da goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira, no meio de semana, o Alviverde subiu o sarrafo para seu próprio desempenho. O que Abel Ferreira e seus comandados não contavam era com o atraso no retorno da Colômbia para o o Brasil, que fez com que a equipe pudesse treinar apenas uma vez antes de receber o Cruz-Maltino no domingo (27). E o que se viu em campo foi um Palmeiras pouco inspirado em diversos sentidos.