O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (23), no Allianz Parque, e segue na segunda posição do Brasileirão, mas a distância para o líder ainda é muito grande. Neste momento, são 11 pontos de diferença para o Botafogo. Por parte dos jogadores do Verdão, a motivação continua enorme na busca pelo título nacional, tanto é que Gabriel Menino revelou que vai "secar" o Fogão nas próximas rodadas. Confira o que disse o volante palmeirense no vídeo acima: