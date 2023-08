O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (27), no Allianz Parque, mas um dos assuntos do dia foi uma possível proposta do Al-Ittihad-SAU por Gustavo Gómez. No entanto, mesmo com a negativa da presidente Leila Pereira sobre vender o zagueiro nesta janela, a notícia foi repercutida na coletiva de Abel Ferreira, que admitiu a oferta gigantesca financeiramente, mas aproveitou para rasgar elogios ao seu jogador.