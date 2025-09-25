Donos do mata-mata: Abel encontra em ‘Flaco-Roque’ forças para conquistar novamente a América

Um passo de cada vez. É assim que o técnico Abel Ferreira e todos os jogadores do Palmeiras preferem seguir com o discurso em todas as competições que a equipe disputa. Apesar dos pés no chão mesmo após a gigantesca classificação à semifinal sobre o River Plate, no Allianz Parque, é fato que o português é um ponto fora da curva quando o assunto é a Copa Libertadores.

No Alviverde desde o final de 2020, Abel Ferreira conquistou duas vezes o torneio continental, em 2020 e 2021. E chegou, agora, a sua quinta semifinal de Libertadores em seis anos, números absurdos e com um time que mostra a cada mata-mata que tem tudo para arrematar mais uma taça.

Se em algum momento do ano o torcedor palmeirense chegou a desconfiar do que esse elenco do Palmeiras poderia oferecer, as dúvidas praticamente ficaram para trás. Não quer dizer que o time conquistará o torneio, mas dá indícios de que é a equipe a ser batida nesta reta final de temporada.

E muito disso se deve ao fato de que Abel Ferreira passou a confiar e dar espaço para que Flaco López e Vitor Roque jogassem juntos. A partir do momento em que a dupla se firmou, o time passou a não apenas vencer, mas também a golear seus adversários na Libertadores (contra o Universitario nas oitavas) e no Campeonato Brasileiro (contra Internacional e Fortaleza).

Em quatro jogos de mata-mata da competição, contra Universitario, do Peru, e River Plate, da Argentina, a dupla "Flaco-Roque" comandou o Palmeiras com maestria. Dos nove gols do Verdão neste período, sete foram marcados pelos dois atacantes.

Enquanto o argentino tem quatro gols e uma assistências, o Tigrinho tem três bolas na rede e uma assistência, números que ajudaram o time paulista a chegar cada vez mais longe no torneio continental.

Na Libertadores, o português comandou o clube em 62 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas, além de dois títulos e 147 gols marcados e 44 sofridos.

O adversário da semifinal ainda não está definido, mas seja São Paulo ou LDU, do Equador, que disputam vaga nesta quinta-feira (25), a certeza é de que o Palmeiras vai esperar seu rival com números assustadores, um time bem entrosado e um ataque calibrado.

