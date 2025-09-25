Gustavo Gómez passa por exames após vitória do Palmeiras; veja detalhes

Gustavo Gómez foi para um m hospital da capital paulista após sair com dores na vitória do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira (24), que selou a classificação do Verdão à semifinal da Libertadores. o zagueiro levou uma pancada na região do rosto, mas os exames não apontaram lesões mais graves, apenas um inchaço.

Abel Ferreira colocou Bruno Fuchs na vaga do paraguaio. Naquele momento, o Palmeiras ainda estava empatando com o River Plate. O Verdão saiu atrás no placar, mas marcou três gols no segundo tempo e venceu por 3 a 1.

O jogador deve retornar normalmente visando a preparação para o duelo contra o Bahia, no domingo (28), na Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Gómez foi poupado na última rodada do torneio, na vitória por 4 a 1 sobre o Fortaleza.

O zagueiro paraguaio foi destaque do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida quando marcou um gol. Gustavo Gómez é capitão do Verdão e balançou a rede em duas oportunidades nesta Libertadores.

O zagueiro Gustavo Gómez deixou o gramado lesionado após uma pancada no rosto (Foto: Alan Morici/AGIF)

Futuro na Libertadores

O Verdão garantiu vaga na semifinal da competição continental e aguarda o adversário do confronto entre LDU e São Paulo, nesta quinta-feira (25), no Morumbis. A equipe equatoriana venceu o duelo de ida por 2 a 0.

Independente do oponente, o Palmeiras decidirá a vaga no Allianz Parque, por ter feito a melhor campanha da competição. Até o momento, o Verdão venceu nove partidas e empatou uma vez. É a quinta vez que o clube chega a uma semifinal da Libertadores com Abel Ferreira no comando.