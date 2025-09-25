Abel sobre renovação com o Palmeiras: ‘Não preciso de papel e caneta para dizer que quero ficar’

Após a classificação para a semifinal da Libertadores, Abel Ferreira comentou sobre sua renovação de contrato com o Palmeiras. Questionado se tem planos de continuar no clube paulista, o português afirmou que a presidente Leila Pereira sabe sua decisão e que não é preciso assinar um papel, basta sua palavra.

- Eu não preciso de um papel e uma caneta para dizer que quero ficar. O meu avô chamava-se Abel, ele não assinava contratos, falava "de boca". Eu não preciso assinar, com essa direção eu não preciso de contrato nenhum, eu preciso só que as pessoas dentro do clube confiem no meu trabalho, e os torcedores... Eu não preciso assinar um contrato para dizer que quero continuar, a presidente sabe, desde antes do Mundial ela sabe - disse o treinador alviverde.

Sobre a vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, no Allianz Parque, Abel Ferreira vê que o resultado foi justo e a classificação foi resultado de muito trabalho de um time que só pensa em vencer.

- Ninguém quer ganhar mais do que eu e meus jogadores. Esta é nossa profissão, é disso que vivemos. Não há ninguém que queira ganhar mais do que os que trabalham todos os dias, sei que nossos torcedores também querem muito e nós precismaos deles fazendo a função deles, com essa vibração, empurando de maneira absoluta, mas em jogos eliminatórios tudo pode acontecer - completou o treinador.

