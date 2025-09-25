Flaco López analisa boa fase e elogia ambiente no Palmeiras

O Palmeiras venceu o River Plate de virada e está na semifinal da Libertadores. A vitória no Allianz Parque foi conquistada no segundo tempo, após Salas marcar para os visitantes na etapa inicial. Vitor Roque e Flaco López, duas vezes, fizeram os gols do Verdão na noite desta quarta-feira (24).

O atacante argentino chegou a sete gols em nove jogos pela competição continental. Após a vitória, Flaco López valorizou o momento que vive no Palmeiras e creditou sua evolução ao apoio do grupo no dia a dia.

- Acredito que é um bom momento, não sei dizer se é o melhor momento da minha carreira, mas é um bom momento do grupo, estou feliz por isso, o dia a dia têm sido muito bom no CT, acho que dá para perceber isso pelo rendimento que estamos tendo dentro de campo - disse o centroavante na zona mista do Allianz Parque.

Flaco López chegou ao Verdão em 2022. O jogador soma 163 partidas com a camisa do Palmeiras, e apesar do longo tempo de casa, vive o seu melhor momento com a camisa do Verdão. O argentino enfatizou a parceria do elenco.

- Tem muita coisa ainda para eu adquirir dentro do meu jogo, tento melhorar no dia a dia, eu dou o meu melhor, acho que o mais importante é que o grupo está me acolhendo bem, e a gente que está há mais tempo estamos acolhendo bem os meninos mais novos, os que estão chegando, e tem algo que as vezes as pessoas não veem de fora, de como o grupo é importante para o futebol, você deveriam ver um dia como é o nosso dia de treino - concluiu o atacante.

Argentino foi decisivo para vitória do Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Futuro na Libertadores

O Verdão garantiu vaga na semifinal da competição continental e aguarda o adversário do confronto entre LDU e São Paulo, nesta quinta-feira (25), no Morumbis. A equipe equatoriana venceu o duelo de ida por 2 a 0.