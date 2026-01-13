Arbitragem vira assunto em classificação do Palmeiras na Copinha: 'Tem que ter VAR'

O Palmeiras derrotou o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, nesta terça-feira (13), e garantiu a classificação para a terceira fase da Copinha. No entanto, a partida ficou marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem, que assinalou um gol irregular do Verdão no tempo normal e anulou um pênalti polêmico para a equipe baiana. Após a partida, os torcedores se manifestaram nas redes sociais.

Durante a primeira etapa, quando já vencia a partida por 1 a 0, o Palmeiras ampliou o placar com um gol de Victor Gabriel, aos sete minutos. No entanto, o jogador Alviverde estava em posição irregular na origem da jogada e a arbitragem, sem o auxílio do VAR, validou o lance. Já na disputa de pênaltis, o jogador do Vitória acabou parando na defesa do goleiro do Verdão, mas a bola seguiu em direção ao gol. Em campo, a arbitragem disse que a bola não ultrapassou a linha.

Os lances geraram muita polêmica entre os torcedores nas redes sociais. Após a classificação do Palmeiras para a terceira fase da Copinha, os internautas pediram a implementação do VAR na próxima edição da competição. Confira abaixo.

Na próxima fase, o Palmeiras vai encarar o Flamengo-SP, que venceu o Monte Roraima por 1 a 0 e garantiu a classificação no início da tarde desta terça-feira. O confronto será realizado nesta quinta-feira (15), em horário a ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Como foi a classificação do Palmeiras?

Texto por: Vitor Palhares

Os primeiros minutos foram marcados por grande intensidade nas disputas pela posse de bola, principalmente no meio-campo. Aos sete minutos, Victor Gabriel marcou para o Palmeiras em posição de impedimento, mas a arbitragem de campo, que não conta com o auxílio do VAR, validou o gol alviverde.

À frente no marcador, o Palmeiras passou a dominar as ações na Arena Barueri, mas não criou novas chances de perigo. O Vitória cresceu nos minutos finais da partida, rondou a área adversária, mas também sem efetividade.

O Vitória retornou melhor para a segunda etapa, passou a encurralar o Palmeiras em seu campo de defesa e chegou ao gol de empate aos 15 minutos. Hiago recebeu dentro da área e bateu sem chances para o goleiro Aranha.

Após sofrer o gol, os comandados de Lucas Andrade voltaram a agredir a meta rival e quase marcaram em duas oportunidades. A principal delas, Luis Fabiano salvou o Vitória em cima da linha após falha de Ezequiel.

Os 20 minutos finais da partida foram caóticos. O Vitória abriu vantagem duas vezes rumo à classificação, mas as Crias da Academia igualaram o marcador, levando a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

