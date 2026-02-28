Escalação do Palmeiras: Arias amplia opções, e Abel mira força máxima

O Abel Ferreira tem uma dúvida na escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão. Em evolução física após duas partidas desde seu retorno ao futebol brasileiro, Jhon Arias é alternativa para começar entre os titulares ou ser utilizado no decorrer do confronto.

continua após a publicidade

+ Palmeiras terá casa cheia e busca recorde contra o São Paulo

Caso o colombiano seja escalado como titular pela primeira vez, o principal candidato a deixar a equipe é o meio-atacante Maurício. O camisa 18, inclusive, permaneceu em campo durante os 90 minutos da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, ao contrário dos demais jogadores do setor ofensivo. O cenário pode indicar uma possível alteração promovida por Abel Ferreira para o clássico.

Enquanto isso, o restante da equipe do Palmeiras deve ser mantido, repetindo a base que atuou nas quartas de final contra o Capivariano e no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Vitor Roque e Flaco López terão a companhia de Allan no setor ofensivo.

continua após a publicidade

Na defesa, o capitão Gustavo Gómez forma a dupla de zaga com Murilo, enquanto Khellven atua pela lateral direita e Joaquín Piquerez ocupa o lado esquerdo. No meio-campo, Marlon Freitas e Andreas Pereira, principal garçom da equipe na temporada, completam a formação.

- Eu (Abel Ferreira) não penso com a cabeça dos outros. Eu penso naquilo que acho que é o melhor para o Palmeiras e não vou mudar. O nosso elenco é o mais jovem do futebol brasileiro, portanto tem energia suficiente - disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva após duelo com o Fluminense.

continua após a publicidade

Arias pode ser novidade na escalação titular do Palmeiras contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Assim, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio (Jhon Arias); Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1°), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em busca de uma vaga na decisão do Paulistão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

+ Aposte no duelo entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.