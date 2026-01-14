Santos encara o Palmeiras no primeiro clássico do ano; veja provável escalação

O Santos visita o Palmeiras no primeiro clássico do ano, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Em busca da segunda vitória consecutiva na competição, o Peixe ainda não poderá contar com Neymar, que se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Em contrapartida, Álvaro Barreal foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após ter sido adquirido em definitivo pelo Peixe junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos. O argentino deve formar o trio de ataque ao lado de Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa, sendo a única alteração na escalação em relação à vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino.

Dessa forma, o Peixe deve ir a campo contra o Palmeiras com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz.

Outra boa notícia para a comissão técnica é o retorno do meia Zé Rafael, que se recuperou de uma conjuntivite. O jogador chegou ao clube no meio da temporada passada e possui contrato válido até o fim de 2027.

Rollheiser marca o gol da vitória do Santos diante do Palmeiras, na Vila Belmiro, em novembro do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques:

O meia Gabriel Bontempo sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da última segunda-feira (12). Após passar por exames, foi constatado um edema muscular na região posterior, e o Menino da Vila já iniciou o tratamento com o departamento de fisioterapia do clube. Ele havia ficado fora da primeira rodada do Campeonato Paulista em razão de uma cirurgia no nariz.

Já o atacante Tiquinho Soares segue em tratamento de um edema muscular na panturrilha esquerda e ainda não tem previsão de estreia na temporada.

Santos em clássicos na última temporada:

22.01 - Santos 1 x 2 Palmeiras - Vila Belmiro - 3ª rodada do Campeonato Paulista (gol: Guilherme)

01.02 - Santos 3 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 6ª rodada do Campeonato Paulista (gols: Guilherme 2x e Gabriel Bontempo)



12.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Paulista (gol: Guilherme)

09.03 - Corinthians 2 x 1 Santos - Neo Química Arena - semifinal do Campeonato Paulista (gol: Tiquinho)



20.04 - São Paulo 2 x 1 Santos - Estádio do Morumbi - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro (gol: Tiquinho)

18.05 - Corinthians 1 x 0 Santos - Neo Química Arena - 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.09 - Santos 2 x 1 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (gol: Guilherme)

15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser)

06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque - 32º rodada do Campeonato Brasileiro

15.11 - Santos 1 x 0 Palmeiras - Vila Belmiro - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro (atrasada)