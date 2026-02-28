Palmeiras segue com desfalques para encarar o São Paulo no Paulistão

O Palmeiras terá dois desfalques para a partida contra o São Paulo, no próximo domingo (1°), que vale a classificação à decisão do Paulistão.

O volante Emiliano Martínez segue em tratamento de lesão na panturrilha esquerda junto ao departamento médico, enquanto o atacante Paulinho está na fase final de recuperação de cirurgia realizada na perna direita, no segundo semestre do ano passado.

A tendência é de que o volante se recupere a tempo de uma eventual final do Campeonato Paulista. Paulinho, por sua vez, ainda não iniciou o processo de transição física e deve ficar à disposição da comissão técnica apenas na sequência do Campeonato Brasileiro.

À exceção da dupla, o técnico Abel Ferreira terá força máxima para o clássico na Arena Barueri, e a tendência é que escale uma formação próxima da que derrotou o Fluminense por 2 a 1 no meio de semana.

A principal dúvida é a presença, ou não, de Jhon Arias entre os titulares do Palmeiras. Desde que retornou ao futebol brasileiro, o colombiano disputou duas partidas, ambas saindo do banco de reservas. Na mais recente, permaneceu em campo por cerca de 30 minutos, sem considerar os acréscimos do confronto. Caso seja escolhido para iniciar o clássico, a tendência é que Maurício deixe a equipe titular.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão 2026.

Emiliano Martínez será um dos desfalques do Palmeiras no clássico contra o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

