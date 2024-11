Desempenho esportivo deve garantir Palmeiras como cabeça de chave no Super Mundial

Campeão da Copa Libertadores em duas temporadas consecutivas (2020 e 2021), o Palmeiras está garantido na primeira edição do Super Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos.

O desempenho esportivo da equipe comandada por Abel Ferreira nos últimos anos deve garantir ao clube paulista uma das oito vagas como cabeça de chave da competição, que terá os grupos sorteados no dia 5 de dezembro.

Nos últimos dias, a Conmebol solicitou à Fifa, organizadora do torneio, que os últimos quatro campeões da Libertadores fossem cabeças de chave no Mundial. A Federação, no entanto, ainda não sinalizou uma posição oficial, mas indicou que levará em consideração o pedido. As informações do pedido foram divulgadas pelo UOL.

Ao todo, 31 dos 32 participantes já foram definidos. A última vaga ficará com o campeão da atual edição da Libertadores, cujos finalistas são Botafogo e Atlético-MG. A decisão do título está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires (ARG).

Mundial será último ato de Estêvão no Palmeiras

Em junho deste ano, o Palmeiras oficializou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões), sendo 45 milhões de euros fixos e 15 milhões de euros em bonificações.

Por ser menor de idade, o atacante só poderia se transferir para o clube londrino quando completasse 18 anos, em abril de 2025. No entanto, a diretoria alviverde conseguiu negociar a permanência do jogador até a disputa do Super Mundial de Clubes, que ocorrerá entre junho e julho do próximo ano.

- A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea-ING para a transferência do atacante Estêvão. O atleta de 17 anos se apresentará à equipe de Londres em julho de 2025, após disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa - escreveu o clube em comunicado oficial.

Com isso, Estêvão ira desembarcar na Inglaterra apenas na metade do próximo ano, antes do início da temporada europeia.

Estêvão permancerá no Palmeiras até a disputa do Super Mundial (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Clubes classificados para o Mundial

VAGA DO PAÍS SEDE

Inter Miami (Estados Unidos) - campeão da temporada regular da MLS

EUROPA

Chelsea (Inglaterra) - campeão da Champions League 2020/2021

Real Madrid (Espanha) - campeão da Champions League 2021/2022

Manchester City (Inglaterra) - campeão da Champions League 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha) - via ranking

Borussia Dortmund (Alemanha) - via ranking

Paris Saint-Germain (França) - via ranking

Inter de Milão (Itália) - via ranking

Porto (Portugal) - via ranking

Benfica (Portugal) - via ranking

Juventus (Itália) - via ranking

Atlético de Madri (Espanha) - via ranking

RB Salzburg (Áustria) - via ranking

AMÉRICA

Palmeiras (Brasil) - campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) - campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) - campeão da Libertadores 2023

Botafogo ou Atlético-MG (Brasil) - campeão da Libertadores 2024*

River Plate (Argentina) - via ranking

Boca Juniors (Argentina) - via ranking

Monterrey (México) - campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - campeão da Concachampions de 2022

León (México) - campeão da Concachampions de 2023

Pachuca (México) - campeão da Concachampions de 2024

* Final ainda será disputada

ÁSIA

Al-Hilal (Arábia Saudita) - campeão da Champions League da Ásia de 2021/22

Urawa Red Diamonds (Japão) - campeão da Champions League da Ásia de 2022/23

Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) - via ranking

Al Ain (Emirados Árabes Unidos) - campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

ÁFRICA

Al Ahly (Egito) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) - campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) - via ranking

Mamelodi Sundowns (África do Sul) - via ranking

OCEANIA