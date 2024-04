Diretor da base confirma que joia do futsal do Palmeiras vai ganhar chance no campo

Odara é um dos destaques do futsal do Palmeiras, campeão metropolitano Sub-18 (Foto: Arquivo Pessoal)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/04/2024 - 08:17 • São Paulo

O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 2 no último sábado (27) e ficou com o título do Metropolitano Sub-18 de Futsal, em jogo que infelizmente acabou com uma briga generalizada entre os atletas das duas equipes.

Apesar da lamentável confusão no final do jogo que teve invasão até da torcida corinthiana, a partida fez com que diversos palmeirenses conhecessem Odara Friche, camisa 10 e destaque da categoria do futsal do clube.

Odara fez três gols na grande final e já ganhou mais de 20 mil seguidores nas redes sociais desde a final diante do Corinthians.

João Paulo Sampaio, diretor da base alviverde, confirmou que Odara vai ganhar uma chance no Sub-17 do Palmeiras para também tentar brilhar nos gramados.

Odara já jogou campo inclusive no Corinthians, onde atuava pelo Sub-15, antes de vir para o futsal palestrino.

Odara já se apresenta ao Sub-17 do Verdão nesta quarta-feira e inicia quem sabe uma trajetória que pode terminar com o canhoto habilidoso no Allianz Parque, brilhando com a camisa alviverde.