Palmeiras: Facincani corneta Rony e questiona Abel por pouco uso de outro jogador

Rony foi criticado pelo jornalista Felippe Facincani após São Paulo x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O jornalista Felippe Facincani se manifestou após o empate entre São Paulo e Palmeiras em 0 a 0, na última segunda-feira (29). Em live no Youtube, o comentarista criticou o atacante Rony, que entrou aos 21 minutos do segundo tempo do clássico. Facincani também questionou Abel Ferreira pela não utilização do meia Rômulo.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Rony não tem condições de participar de algum jogo do Palmeiras. A não ser que seja um jogo ganho. Um jogo em que o Palmeiras precisa decidir e ter o Rony em campo, ele não vai decidir. A fase dele não é essa. Está mal demais, não pode entrar em campo. Tem outros jogadores para atuar na equipe - comentou Facincani.

- Cadê o Rômulo, gente? De novo o Rômulo no banco de reservas. Será que esse menino cometeu algum crime que ele não possa jogar com a camisa do Palmeiras? Não é possível. Será que ele caiu em algum antidoping? O Abel Ferreira tem que explicar por que o Rômulo não joga e o Rony entra toda hora - completou o jornalista.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Rômulo foi contratado pelo Palmeiras após o Campeonato Paulista 2024. O jogador de 22 anos foi um dos principais destaques do Novorizotino nas últimas temporadas. Com o empate, o Palmeiras chegou aos cinco pontos, na 12ª posição na tabela do Brasileirão. O São Paulo está duas posições abaixo, com quatro.