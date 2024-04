Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 00:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o São Paulo, e Abel Ferreira deu pistas sobre a fase ruim de alguns atletas e elogiou Estêvão. O clássico aconteceu no Morumbis, nesta segunda-feira (29).

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O técnico ressaltou que às vezes falta confiança para os jogadores do Verdão, que acabam se escondendo das partidas em algumas oportunidades. Enquanto isso, o garoto Estêvão recebeu elogios por ter postura proativa, de chamar a responsabilidade mesmo muito jovem, aos 17 anos.

Estêvão foi elogiado por Abel (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Confio demais nos meus jogadores. Muitas vezes os jogadores precisam de confiança. Só que muitas vezes os jogadores, em função do jogo, conversas de empresário... Às vezes esquecem o que os trouxe até aqui. Errar e ser atrevido - disse Abel, após empate entre Palmeiras e São Paulo.

➡️ Se você apostar R$ 50 que o Palmeiras vence a Copa do Brasil, o Lance! Betting te retorna R$ 300!

Mesmo com a pouca idade, Estêvão ganhou vaga no time titular do Palmeiras, ao lado de Raphael Veiga, Endrick e Flaco López. Em 2024, são 10 partidas pelo profissional, e o treinador português está impressionado com a joia.

- O Estêvão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, erra, mas vai outra vez e acerta. Erra, acerta, nunca se esconde. Isso é o que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores. Tenho que os desafior, seja o jogo em nossa casa ou na casa do rival. Não posso me esconder do jogo nunca. Não falo sem bola, mas com bola. Não posso ver meus jogadores tocando de primeira. Tem que segurar, ganhar faltas. Precisamos que nenhum se esconda e que confiem neles como eu confio - concluiu.

Após empatar com o São Paulo, o Palmeiras de Abel Ferreira volta a jogar na quinta-feira (2), diante do Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

Abel elogiou o garoto Estêvão e falou sobre a fase dos jogadores do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)