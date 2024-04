Endrick teve atuação apagada diante do São Paulo no Morumbis (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 30/04/2024 - 07:06 • São Paulo

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o São Paulo nesta segunda-feira (29), no Morumbis, e chegou ao seu terceiro jogo sem gol e sem vitória no Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Um dos piores ataques neste início de Brasileirão, o Palmeiras é o time com menos chances criadas no campeonato e o terceiro com menos chutes certos por jogo.

Na coletiva após o empate no Choque-Rei, Abel Ferreira voltou a bater na tecla da eficiência e disse que o Verdão tem que ser mais efetivo nas oportunidades que cria dentro do jogo, porém, diante do São Paulo, o Verdão criou apenas duas chances claras de gol.

O único gol marcado pelo Verdão no Brasileirão 2024 foi marcado pelo volante Richard Rios e até aqui, todos os atacantes do elenco estão zerados na competição.

Na própria virada alviverde sobre o Independiente Del Valle, na semana passada, pela Libertadores, o Palmeiras fez três gols, mas no primeiro tempo foi finalizar apenas aos 45 minutos, na jogada que nasceu o gol de Endrick.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O próximo duelo do Palmeiras pelo Brasileiro é diante do Cuiabá, no próximo domingo (5), na Arena Pantanal.