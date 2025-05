Desempenho ‘perfeito’ coloca Palmeiras entre os favoritos aos títulos de 2025

O Palmeiras ainda não sabe o que é perder fora de casa na atual temporada. Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira disputou 14 partidas longe do Allianz Parque — ou da Arena Barueri, quando o estádio principal recebeu eventos — e conquistou 11 vitórias e três empates.

O desempenho "perfeito" longe de seus domínios transforma a equipe em uma das principais favoritas aos títulos da temporada, além de alimentar a esperança dos torcedores para o Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Com a classificação encaminhada às oitavas de final da Libertadores após conqiustar nove pontos em três rodadas, a equipe foca as atenções na disputa com o Flamengo pela liderança do Brasileirão, ao mesmo tempo que ajusta detalhes finais para o Mundial.

Nos Estados Unidos, o Palmeiras enfrentará uma nova sequência de partidas longe de São Paulo, algo que o elenco tirou de letra recentemente, considerando a campanha na Libertadores e o início com vitória em Fortaleza na Copa do Brasil.

Em campo neutro, o Verdão terá como primeira missão avançar na fase de grupos, onde terá a companhia de Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos). Posteriormente, terá que aguardar o resultado para saber o caminho até a final, marcada para o dia 13 de julho, em Nova York.

Estêvão irá deixar o Palmeiras após a disputa do Mundial de Clubes (Photo by AIZAR RALDES / AFP)

Palmeiras terá maratona antes de viagem aos Estados Unidos

O calendário atribulado do Palmeiras em maio dará lugar a um tempo de trabalho antes da viagem para os Estados Unidos, onde o clube disputará o Mundial. No dia 31 de maio, o Verdão realizará o último de seus nove compromissos no mês, contra o Cruzeiro, fora de casa, e terá 15 dias livres antes da estreia diante do Porto.

Já o duelo contra o Juventude, único marcado para o mês de junho no Brasil, foi adiado, ampliando o período de preparação do time, que ficará nas instalações da Universidade da Carolina do Norte.