Taça do Mundial chega em maio, e Palmeiras prepara ativações para torcedores

A taça do Mundial de Clubes chega à cidade de São Paulo em maio, e o Palmeiras trabalha nos bastidores para criar ações de marketing e ativações voltadas aos torcedores entre os dias 10 e 11, quando o troféu será entregue ao clube paulista.

continua após a publicidade

+ Abel supera novo recorde pelo Palmeiras em meio a especulações sobre Seleção

A tendência é que o evento ocorra na sede social do clube, localizada na Zona Oeste da capital paulista. Antes disso, a taça ficará por pouco mais de uma semana no Rio de Janeiro, onde poderá ser vista por torcedores de Flamengo, Botafogo e Fluminense, os outros três representantes do Brasil na competição continental.

Diferente das edições anteriores, a taça teve seu visual modificado para a primeira edição da competição com 32 equipes. O design foi definido em colaboração com a marca americana Tiffany & Co. A peça é banhada a ouro e traz um mapa-múndi com os nomes dos 211 países associados à Fifa.

continua após a publicidade

Calendário do troféu do Mundial no Brasil

1º de maio - chegada ao Brasil (Rio de Janeiro)

2 e 3 de maio - Botafogo

4 de maio - evento de patrocinador

5 a 6 de maio - Flamengo

7 e 8 de maio - Botafogo

9 de maio - vinda para São Paulo

10 e 11 de maio - Palmeiras

Palmeiras estreia no Mundial de Clubes contra o Porto, de Portugal (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no Mundial de Clubes

Um dos integrantes do grupo A do Mundial de Clubes, o Palmeiras irá enfrentar na primeira fase da competição o Porto, de Portugal, o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos. Os dois primeiros colocados garantem vaga nas oitavas de final.