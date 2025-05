Palmeiras inicia sequência crucial na luta por títulos e na preparação para o Mundial

O Palmeiras terá nove compromissos, por três competições distintas, em maio, último mês antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. A maratona será fundamental para a equipe comandada por Abel Ferreira, que segue viva em todas as competições do calendário.

Após vencer o Ceará por 1 a 0, fora de casa, a equipe comandada por Abel Ferreira joga por um empate no Allianz Parque para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, o clube ocupa a vice-liderança, um ponto atrás do Flamengo.

Na Libertadores, o Verdão tem 100% de aproveitamento após três rodadas e lidera o Grupo G. Em caso de vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, o time garante matematicamente a classificação para o mata-mata.

Ao mesmo tempo que o Palmeiras busca seguir vivo na luta pelos principais títulos, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira realiza os ajustes finais para o Mundial de Clubes, principal torneio do calendário.

No dia 15 de junho, o Verdão estreia contra o Porto, em Nova York. Na sequência, encara o Al Ahly, do Egito, antes de viajar para o sul dos Estados Unidos, onde enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi.

A expectativa da diretoria é que o clube alcance resultados esportivos melhores em relação aos de 2024, quando foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. O vice-campeonato do Brasileirão, por sua vez, estava dentro do planejamento alviverde.

Gómez comemora gol marcado pelo Palmeiras na vitória sobre o Ceará, fora de casa, pela Copa do Brasil (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Calendário de jogos do Palmeiras em maio