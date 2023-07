- Ocorreram duas brigas no Allianz, uma antes do jogo e outra durante a partida. Uma ocorreu de um lado do estádio e a outra ocorreu do lado oposto ao estádio. A briga onde a Gabriela foi vítima fatal ocorreu antes do jogo, na Padre Antônio Thomaz, onde é a entrada do visitante. Por volta das 18h, 18h30, havia já os alambrados colocados pelo policiamento, pelo Allianz, para a divisão das torcidas. Havia um grupo de palmeirenses, que não eram de torcida organizada, que estavam ali comendo, bebendo, onde iniciou o arremesso de garrafas, de pedras, por parte da torcida do Flamengo. Isso foi até filmado. E aí, justamente quando começou essa primeira briga, esse tumulto, a Gabriela foi vítima de uma garrafada, de um estilhaço da garrafa, que atingiu o pescoço dela. Tem inclusive um vídeo onde ela está sendo socorrida. Ela fica caída no chão, é socorrida. Ela dá a primeira entrada ali no posto de atendimento do Allianz, que rapidamente constatou a gravidade dos fatos, e a ambulância do estádio encaminhou ela para a Santa Casa - disse César em entrevista ao Canal do Benja.