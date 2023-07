Zé Rafael, que sofreu um estiramento no joelho direito no duelo com o Botafogo, pelo Brasileirão, no dia 25 de junho, seguiu seu processo de retorno aos gramados e mais uma vez treinou com o restante do grupo. Com pelo menos mais três dias de treinamento, a expectativa é de que o volante possa retornar ao time diante do São Paulo, nesta quinta (13), formando dupla com Gabriel Menino no meio-campo do Verdão.