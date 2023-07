No entanto, ele ainda teria que passar por mais um julgamento, desta vez pela expulsão diante do Fortaleza, na Copa do Brasil. Abel foi enquadrado novamente no artigo 258 do CBJD. Apesar de o relator ter votado pela absolvição do técnico, os demais juízes entenderam que a conduta mereceria ser punida. Assim, o veredicto acabou sendo de um partida para o palmeirense. No entanto, por já ter cumprido a punição automática contra o São Paulo, na quarta-feira (5), ele está liberado para a partida de volta da quartas de final do torneio nacional.